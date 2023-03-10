Фёдорова (Синёва) Ольга Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Синёва) Ольга Ксенофонтовна

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Место рождения

д.Злобовка Поповской волости Саратовского уезда

Дата рождения

11.07.1901

Дата смерти

20.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1901

Отец: Синёв Ксенофонт Парамонович

Мать: Синёва Ирина Васильевна

д.Злобовка Поповской волости Саратовского уезда
В метрической книге Покровской церкви села Поповка Саратовского уезда за 1901 год имеется актовая запись за номером 107 о рождении 11 июля у крестьянина деревни Злобовки Ксенофонта Парамонова Синёва и... Показать все
Крещение
15.07.1901
Обряд крещения совершил священник Александр Лебедев с псаломщиком Михаилом Преображенским.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Фёдоров Константин Михайлович

Отец ребёнка: Кобзев-Фёдоров Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
20.09.1925

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кобзев-Фёдоров Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
23.05.1927

Дочь: Вокопьянц Нина Михайловна

Отец ребёнка: Кобзев-Фёдоров Михаил Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев-Фёдоров Михаил Семёнович

Смерть
20.05.1984
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