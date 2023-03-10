Фёдорова (Синёва) Ольга Ксенофонтовна
Место рожденияд.Злобовка Поповской волости Саратовского уезда
Дата рождения11.07.1901
Дата смерти20.05.1984
ПолЖенский
Муж
Дети
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Рождение
11.07.1901
д.Злобовка Поповской волости Саратовского уезда
В метрической книге Покровской церкви села Поповка Саратовского уезда за 1901 год имеется актовая запись за номером 107 о рождении 11 июля у крестьянина деревни Злобовки Ксенофонта Парамонова Синёва и... Показать все
Крещение
15.07.1901
Обряд крещения совершил священник Александр Лебедев с псаломщиком Михаилом Преображенским.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Фёдоров Константин Михайлович
Отец ребёнка: Кобзев-Фёдоров Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
20.09.1925
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кобзев-Фёдоров Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
23.05.1927
Дочь: Вокопьянц Нина Михайловна
Отец ребёнка: Кобзев-Фёдоров Михаил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1984