Терехова (Камаева) Валентина Викторовна
Место рождения
Дата рождения09.09.1951
Дата смерти27.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1951
Отец: Камаев Виктор Иванович
Мать: Камаева Зоя Федоровна
Рождение ребёнка
15.10.1973
Рождение ребёнка
05.12.1975
Рождение ребёнка
07.02.1982
Рождение ребёнка
09.01.1985
Отец ребёнка: Терехов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терехов Алексей
Смерть
27.03.2010