Терехова (Камаева) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Камаева) Валентина Викторовна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.09.1951

Дата смерти

27.03.2010

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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1985 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1951

Отец: Камаев Виктор Иванович

Мать: Камаева Зоя Федоровна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Алексей

Рождение ребёнка
05.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Алексей

Рождение ребёнка
07.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Алексей

Рождение ребёнка
09.01.1985

Сын: Терехов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Терехов Алексей

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Алексей

Смерть
27.03.2010
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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