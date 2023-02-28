Демьянова (Губайдуллина) Рушания Габдулгаллямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянова (Губайдуллина) Рушания Габдулгаллямовна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1952

Отец: Хабибуллин Галям Шагимарданович

Мать: Шафигуллина Файтима Шафигулловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1974

Дочь: Рахматуллина Лилия Рафаэльевна

Отец ребёнка: Самигуллин Рафаэль Аюпович

Бракосочетание
28.07.1983

Муж: Демьянов Валентин Павлович

Рождение ребёнка
17.11.1984

Дочь: Шигапова Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Демьянов Валентин Павлович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самигуллин Рафаэль Аюпович

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