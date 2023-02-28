Демьянова (Губайдуллина) Рушания Габдулгаллямовна
Место рождения
Дата рождения19.03.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1952
Рождение ребёнка
03.04.1974
Дочь: Рахматуллина Лилия Рафаэльевна
Отец ребёнка: Самигуллин Рафаэль Аюпович
Бракосочетание
28.07.1983
Рождение ребёнка
17.11.1984
Дочь: Шигапова Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Демьянов Валентин Павлович
Бракосочетание
Неизвестно