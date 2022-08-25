Суслова Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова Людмила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Суслов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Суслов Николай Иванович

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