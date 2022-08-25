Суслова Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суслова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Суслов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Суслов Николай Иванович