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Черноземов Евгений Иванович

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Место рождения

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Черноземов Иван Алексеев

Мать: Черноземова Александра Михайлова

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1884

Сын: Черноземов Александр Евгениевич

Мать ребёнка: Черноземова Илари Николаевна

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
11.09.1886

Сын: Черноземов Николай Евгениевич

Мать ребёнка: Черноземова Илари Николаевна

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
17.03.1890

Дочь: Лидия Евгениевна

Мать ребёнка: Черноземова Илари Николаевна

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
05.03.1904

Сын: Черноземов Антоний Евгениевич

Мать ребёнка: Черноземова Илари Николаевна

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
05.11.1905

Дочь: Екатерина Евгениевна

Мать ребёнка: Черноземова Илари Николаевна

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1910

Дочь: Александра Евгениевна

Мать ребёнка: Черноземова Илари Николаевна

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноземова Илари Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Евгениевна

Мать ребёнка: Черноземова Илари Николаевна

Смерть
Неизвестно
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