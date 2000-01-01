Черноземов Евгений Иванович
Место рожденияВологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1862
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1884
Сын: Черноземов Александр Евгениевич
Мать ребёнка: Черноземова Илари Николаевна
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
11.09.1886
Сын: Черноземов Николай Евгениевич
Мать ребёнка: Черноземова Илари Николаевна
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
17.03.1890
Дочь: Лидия Евгениевна
Мать ребёнка: Черноземова Илари Николаевна
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
05.03.1904
Сын: Черноземов Антоний Евгениевич
Мать ребёнка: Черноземова Илари Николаевна
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
05.11.1905
Дочь: Екатерина Евгениевна
Мать ребёнка: Черноземова Илари Николаевна
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1910
Дочь: Александра Евгениевна
Мать ребёнка: Черноземова Илари Николаевна
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Евгениевна
Мать ребёнка: Черноземова Илари Николаевна
Смерть
Неизвестно