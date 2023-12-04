Ветошкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1906 г.р.
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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ветошкин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ветошкин Николай

Мать ребёнка: Матрена

Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошкин Фрол

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошкин Михаил

Мать ребёнка: Матрена

Смерть
Неизвестно
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