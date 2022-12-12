Давиденко (Сокольская) Ефросиния Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давиденко (Сокольская) Ефросиния Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

До 1887 года - крестьянка деревни Владиславки Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
29.04.1887 ст.

Муж: Давиденко Иван Прокопьевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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