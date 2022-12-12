Давиденко (Сокольская) Ефросиния Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
До 1887 года - крестьянка деревни Владиславки Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
29.04.1887 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно