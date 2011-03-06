Борисова (Оленева) Анастасия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Оленева) Анастасия Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1975

Дата смерти

06.03.2011

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

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Муж

1971 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1975

Отец: Оленев Борис Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Андрей Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Андрей Геннадьевич

Смерть
06.03.2011
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