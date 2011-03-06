Борисова (Оленева) Анастасия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1975
Дата смерти06.03.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1975
Отец: Оленев Борис Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Андрей Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.2011