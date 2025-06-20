(Начатова) Екатерина Николаевна 18.12.1843 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Начатова) Екатерина Николаевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 18.12.1843 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Начатов Николай Иванович1821 ст. г.р.
Мать
Начатова (Щербакова) Ефросинья Борисовна07.09.1823 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1843 ст.

Отец: Начатов Николай Иванович

Мать: Начатова (Щербакова) Ефросинья Борисовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Никольская церковь села Выжелес

Крещение
21.12.1843 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Никольская церковь села Выжелес

Смерть
Неизвестно

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