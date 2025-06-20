(Начатова) Екатерина Николаевна
женский, родилась 18.12.1843 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецНачатов Николай Иванович1821 ст. г.р.
МатьНачатова (Щербакова) Ефросинья Борисовна07.09.1823 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1843 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
21.12.1843 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Никольская церковь села Выжелес