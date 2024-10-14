Бухтина (Рубцова) Елена Александровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Бухтин Петр Сергеевич1875 г.р.
Дети
Бухтин Василий Петрович25.12.1894 г.р.
Бухтин Николай Петрович01.05.1896 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1894
Отец ребёнка: Бухтин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
01.05.1896
Отец ребёнка: Бухтин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
23.08.1897
Отец ребёнка: Бухтин Петр Сергеевич
Смерть
Неизвестно