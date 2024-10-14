Бухтина (Рубцова) Елена Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бухтина (Рубцова) Елена Александровна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Бухтин Петр Сергеевич1875 г.р.
Дети
Бухтин Василий Петрович25.12.1894 г.р.
Бухтин Николай Петрович01.05.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухтин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
25.12.1894

Сын: Бухтин Василий Петрович

Отец ребёнка: Бухтин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
01.05.1896

Сын: Бухтин Николай Петрович

Отец ребёнка: Бухтин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
23.08.1897

Сын: Бухтин Семен Петрович

Отец ребёнка: Бухтин Петр Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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