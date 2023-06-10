Шестакова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Шестаков Василий

Рождение ребёнка
15.11.1976

Сын: Шестаков Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Шестаков Василий

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