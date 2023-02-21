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Андреева (Росфельд) Виктория Юрьевна
Андреева (Росфельд) Виктория Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.1987
Пол
Женский
Отец
Росфельд Юрий Николаевич
1961 г.р.
Мать
Росфельд Валентина Владимировна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1987
Отец:
Росфельд Юрий Николаевич
Мать:
Росфельд Валентина Владимировна
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