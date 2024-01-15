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Турусов Пантелеймон Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Турусов Георгий (Егор) Кузьмич

Мать: Турусова Елизавета Ефимовна

Бракосочетание
06.10.1923

Жена: Турусова Клавдия Александровна

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.10.1923

Дочь: Кузьмина Кира Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Турусова Клавдия Александровна

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.04.1925

Сын: Турусов Александр Пантелеймонович

Мать ребёнка: Турусова Клавдия Александровна

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Турусов Дмитрий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Турусова Клавдия Александровна

Смерть
1971
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