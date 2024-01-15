Турусов Пантелеймон Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
06.10.1923
Рождение ребёнка
10.10.1923
Дочь: Кузьмина Кира Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Турусова Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
30.04.1925
Сын: Турусов Александр Пантелеймонович
Мать ребёнка: Турусова Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Турусов Дмитрий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Турусова Клавдия Александровна
Смерть
1971