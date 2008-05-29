Ласкина (Ласкина) Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1923
Дата смерти29.05.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1923
Работа или профессия
Неизвестно
учитель начальных классов д. Вонданка Даровской р-н Кировская обл
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
30.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ласкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
22.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ласкин Иван Григорьевич
Смерть
29.05.2008
Причина смерти: онкология