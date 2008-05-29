Ласкина (Ласкина) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласкина (Ласкина) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1923

Дата смерти

29.05.2008

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1923

Отец: Слободин Дмитрий Николаевич

Мать: Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель начальных классов д. Вонданка Даровской р-н Кировская обл
Бракосочетание
1951

Муж: Ласкин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
30.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ласкин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
22.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ласкин Иван Григорьевич

Смерть
29.05.2008
Причина смерти: онкология

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