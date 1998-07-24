Монин Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения18.01.1932
Дата смерти24.07.1998
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1932
Отец: Монин Кузьма Васильевич
Мать: Монина Александра
Дата рождения не совпадает с реальной датой - фактически родился в декабре 1931
Военная служба
Около 1950
Служил три года на границе с Китаем
Работа или профессия
После 1953
Сразу после армии начал работать сварщиком в "Новокуйбышевскнефть" (в бурении). Попал в общежитие в п. Осинки, как в молодом поселке нефтяников. Сразу забрал из д. Чекалино свою будущую жену, сначала ... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Монина Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Монина Нина Ивановна
Смерть
24.07.1998
От сердечного приступа