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Монин Николай Кузьмич

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Место рождения

Лесное Чекалино, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.01.1932

Дата смерти

24.07.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1932

Отец: Монин Кузьма Васильевич

Мать: Монина Александра

Лесное Чекалино, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения не совпадает с реальной датой - фактически родился в декабре 1931
Военная служба
Около 1950
Служил три года на границе с Китаем
Работа или профессия
После 1953
Осинки, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Сразу после армии начал работать сварщиком в "Новокуйбышевскнефть" (в бурении). Попал в общежитие в п. Осинки, как в молодом поселке нефтяников. Сразу забрал из д. Чекалино свою будущую жену, сначала ... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Монина Нина Ивановна

Осинки, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монина Нина Ивановна

Смерть
24.07.1998
Осинки, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
От сердечного приступа
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