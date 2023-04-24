Тараканов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараканов Андрей

Тараканов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Прокопий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1903

Дочь: Емельянова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Сетяково, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.