Корнилов Давид Баяндин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Давид Баяндин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.01.1898 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф.144 оп. 5 д. 843 запись 42 стр 17 воспреемник у рожденной Пелагеи Кривощековой (отец Кривощеков Николай Яковлевич)
Смерть
Неизвестно

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