Корнилов Давид Баяндин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
01.01.1898 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф.144 оп. 5 д. 843 запись 42 стр 17 воспреемник у рожденной Пелагеи Кривощековой (отец Кривощеков Николай Яковлевич)
Смерть
Неизвестно