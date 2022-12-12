Кузнецов (Дмитрев, Артамонов) Федор Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Рождение ребёнка
20.02.1815
Дочь: Земскова Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Дмитрева (артамонова) Ксения Алексеева
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
Вычислено 1820
рекрут
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно