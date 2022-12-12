Кузнецов (Дмитрев, Артамонов) Федор Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов (Дмитрев, Артамонов) Федор Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Кузнецов (артамонов) Федор Дмитрев

Мать: Кузнецова Лукерья Егорова

Рождение ребёнка
20.02.1815

Дочь: Земскова Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Дмитрева (артамонова) Ксения Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
Вычислено 1820
рекрут
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитрева (артамонова) Ксения Алексеева

Смерть
Неизвестно
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