Кемпе Владимир Александрович
мужской, родился 1857, Москва, город федерального значения Москва
умер После 1930
МатьДурова Перпетуя Дмитриевна1830 г.р.
ОтецКемпе Александр КарловичОколо 1823 г.р.
Супруги
Кемпе (Анисимова) Елизавета Александровна09.09.1861 г.р.
Дети
Рутковская (Кемпе) Елена Владимировна14.04.1879 г.р.
Кемпе Андрей Владимирович1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1879
Дочь: Рутковская (Кемпе) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Кемпе (Анисимова) Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кемпе Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Кемпе (Анисимова) Елизавета Александровна
Смерть
После 1930