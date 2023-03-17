Кемпе Владимир Александрович 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Кемпе Владимир Александрович

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился 1857, Москва, город федерального значения Москва

умер После 1930

Мать
Дурова Перпетуя Дмитриевна1830 г.р.
Отец
Кемпе Александр КарловичОколо 1823 г.р.
Супруги
Кемпе (Анисимова) Елизавета Александровна09.09.1861 г.р.
Дети
Рутковская (Кемпе) Елена Владимировна14.04.1879 г.р.
Кемпе Андрей Владимирович1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Кемпе Александр Карлович

Мать: Дурова Перпетуя Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кемпе (Анисимова) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
14.04.1879

Дочь: Рутковская (Кемпе) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Кемпе (Анисимова) Елизавета Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кемпе Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Кемпе (Анисимова) Елизавета Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
После 1930

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