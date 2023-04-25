Агрофена Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Сергеев

Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Аксинья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Сергеев

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Кирилл Николаев

Отец ребёнка: Николай Сергеев

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1843 ст.

Сын: Никита Николаев

Отец ребёнка: Николай Сергеев

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Смерть
Неизвестно

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