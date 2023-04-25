Агрофена Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Сергеев
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Аксинья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Сергеев
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Кирилл Николаев
Отец ребёнка: Николай Сергеев
Рождение ребёнка
05.09.1843 ст.
Сын: Никита Николаев
Отец ребёнка: Николай Сергеев
Смерть
Неизвестно