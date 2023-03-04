Шестакова (Кудрина) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова (Кудрина) Надежда Федоровна

Шестакова (Кудрина) Надежда Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1957

Отец: Кудрин Федор Михайлович

Мать: Кудрина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Шестаков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Шестаков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Артем

Отец ребёнка: Шестаков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Михаил

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close