Шестакова (Кудрина) Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1957
Отец: Кудрин Федор Михайлович
Мать: Кудрина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Шестаков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Шестаков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Артем
Отец ребёнка: Шестаков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестаков Михаил