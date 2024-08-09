Зинкевич Василий Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинкевич Василий Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинкевич Софья Федоровна

Рождение ребёнка
28.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинкевич Софья Федоровна

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