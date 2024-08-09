Зинкевич Василий Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинкевич Софья Федоровна
Рождение ребёнка
28.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинкевич Софья Федоровна