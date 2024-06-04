Востриков Андрей (Ондрюшка) Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Андрей (Ондрюшка) Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1618

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1618

Отец: Востриков Гаврила (Ганка) Микифоров

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1644

Сын: Востриков Яков (Якунка) Андреев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1646

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