Востриков Андрей (Ондрюшка) Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1618
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1618
Отец: Востриков Гаврила (Ганка) Микифоров
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1644
Сын: Востриков Яков (Якунка) Андреев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1646