Егорова Евгения Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.01.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1974
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.1985
Дочь: Егорова Елена Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область