Егорова Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Евгения Михайловна

Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

07.01.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
31.08.1974

Муж: скрыто настройками приватности

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1985

Дочь: Егорова Елена Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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