Авруцкая Яна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авруцкая Яна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1986

Дочь: Авруцкая Валерия Андреевна

Отец ребёнка: Авруцкий Андрей Владимирович

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.07.1999

Сын: Авруцкий Илья Андреевич

Отец ребёнка: Авруцкий Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
30.04.2001

Дочь: Конус Влада Андреевна

Отец ребёнка: Авруцкий Андрей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авруцкий Андрей Владимирович

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