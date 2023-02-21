Авруцкая Яна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1986
Дочь: Авруцкая Валерия Андреевна
Отец ребёнка: Авруцкий Андрей Владимирович
Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.07.1999
Отец ребёнка: Авруцкий Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
30.04.2001
Дочь: Конус Влада Андреевна
Отец ребёнка: Авруцкий Андрей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно