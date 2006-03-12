Хан Тхяк (Василий)
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1919
Дата смерти13.09.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1952
Мать ребёнка: Хан Роза Нуртдиновна
Бухара, Узбекистан
Рождение ребёнка
26.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хан Роза Нуртдиновна
Бухара, Узбекистан
Рождение ребёнка
17.12.1957
Дочь: Хан Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Хан Роза Нуртдиновна
Бухара, Узбекистан
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Хан Роза Нуртдиновна
Рождение ребёнка
23.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хан Роза Нуртдиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Главный бухгалтер облбольницы
Место жительства
Неизвестно
Бухара, Узбекистан
Смерть
13.09.1972