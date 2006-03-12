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Хан Тхяк (Василий)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1919

Дата смерти

13.09.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.
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1957 г.р.
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1952

Сын: Хан Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Хан Роза Нуртдиновна

Бухара, Узбекистан
Рождение ребёнка
26.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хан Роза Нуртдиновна

Бухара, Узбекистан
Рождение ребёнка
17.12.1957

Дочь: Хан Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Хан Роза Нуртдиновна

Бухара, Узбекистан
Рождение ребёнка
1960

Сын: Хан Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Хан Роза Нуртдиновна

Рождение ребёнка
23.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хан Роза Нуртдиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Главный бухгалтер облбольницы
Место жительства
Неизвестно
Бухара, Узбекистан
Смерть
13.09.1972
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