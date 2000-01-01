Птицына Алиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птицына Алиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Белла

Отец ребёнка: Птицын Леонид Алексей

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Птицын Леонид Алексей

Рождение ребёнка
1940

Сын: Птицын Анатолий

Отец ребёнка: Птицын Леонид Алексей

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Птицын Леонид Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Птицын Леонид Алексей

Смерть
Неизвестно
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