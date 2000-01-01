Птицына Алиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Белла
Отец ребёнка: Птицын Леонид Алексей
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Птицын Леонид Алексей
Рождение ребёнка
1940
Сын: Птицын Анатолий
Отец ребёнка: Птицын Леонид Алексей
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Птицын Леонид Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно