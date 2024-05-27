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Отмахов Василий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отмахов Егор

Мать: Отмахова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарабова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Отмахова-Клюжева Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.05.1964

Дочь: Лисюкова Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Отмахова-Клюжева Лидия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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