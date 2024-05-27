Отмахов Василий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отмахов Егор
Мать: Отмахова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарабова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Отмахова-Клюжева Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.05.1964
Дочь: Лисюкова Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Отмахова-Клюжева Лидия Алексеевна
Смерть
Неизвестно