Иванова (Казакова) ФАИНА ГРИГОРЬЕВНА
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1932
Дочь: Трухнина ЛИДИЯ КИРИЛЛОВНА
Отец ребёнка: Иванов КИРИЛЛ СТЕПАНОВИЧ
Рождение ребёнка
07.08.1936
Сын: Иванов АНАТОЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ
Отец ребёнка: Иванов КИРИЛЛ СТЕПАНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно