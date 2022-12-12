Иванова (Казакова) ФАИНА ГРИГОРЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Казакова) ФАИНА ГРИГОРЬЕВНА

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1932

Дочь: Трухнина ЛИДИЯ КИРИЛЛОВНА

Отец ребёнка: Иванов КИРИЛЛ СТЕПАНОВИЧ

Рождение ребёнка
07.08.1936

Сын: Иванов АНАТОЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ

Отец ребёнка: Иванов КИРИЛЛ СТЕПАНОВИЧ

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов КИРИЛЛ СТЕПАНОВИЧ

Смерть
Неизвестно
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