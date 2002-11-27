Брук Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брук Ксения Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.2002

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2002

Отец: Брук Григорий Валерьевич

Мать: Брук Екатерина

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