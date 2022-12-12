Вшивцева Авдотия Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Орина Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763