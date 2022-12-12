Вшивцева Авдотия Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Авдотия Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Антонович

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Орина Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Антонович

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Вшивцев Антип Андреевич

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Антонович

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Андрей Антонович

Смерть
После 1763
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