Кузьминых Иван Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьминых Иван Трифонович

Кузьминых Иван Трифонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1910

Сын: Кузьминых Федор Иванович

Мать ребёнка: Кузьминых Акулина Филипповна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кузьминых Николай Иванович

Мать ребёнка: Кузьминых Акулина Филипповна

Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кузьминых Акулина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьминых Акулина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варнавская Таисья Ивановна

Мать ребёнка: Кузьминых Акулина Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close