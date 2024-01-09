Кузьминых Иван Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1910
Мать ребёнка: Кузьминых Акулина Филипповна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кузьминых Николай Иванович
Мать ребёнка: Кузьминых Акулина Филипповна
Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кузьминых Акулина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьминых Акулина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варнавская Таисья Ивановна
Мать ребёнка: Кузьминых Акулина Филипповна
Смерть
Неизвестно