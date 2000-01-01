Наталия Масалыкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Масалыкина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Матрёна Михайловна Белевцева

Отец ребёнка: Михаил Масалыкин

Курская губерния, Дорогощанская волость, Грайворонский уезд, село Пороз
Курской губернии , Дорогощанской волости, Грайворонского уезда , село Пороз
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