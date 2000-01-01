Наталия Масалыкина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Матрёна Михайловна Белевцева
Отец ребёнка: Михаил Масалыкин
Курская губерния, Дорогощанская волость, Грайворонский уезд, село Пороз
Курской губернии , Дорогощанской волости, Грайворонского уезда , село Пороз