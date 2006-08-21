Novog Perry
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Novog Jacob
Мать: Novog Esther
Russia
Иммиграция
1910
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Novog Harold
Мать ребёнка: Anna
New York, United States
Рождение ребёнка
Около 1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Anna
New York, United States
Место жительства
1930
Queens (Districts 1501-1575), Queens, New York, USA
Смерть
Неизвестно