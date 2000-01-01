Саечникова (Щёлокова) Евфалия (Фаина) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1917
Дата смерти06.08.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саечников Павел Павлович
Смерть
06.08.1990
Семенов
Похороны
Неизвестно
Семёнов, Дьяковское кладбище правая сторона , последний вход .