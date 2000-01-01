Саечникова (Щёлокова) Евфалия (Фаина) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саечникова (Щёлокова) Евфалия (Фаина) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1917

Дата смерти

06.08.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саечников Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саечников Павел Павлович

Смерть
06.08.1990
Семенов
Похороны
Неизвестно
Семёнов, Дьяковское кладбище правая сторона , последний вход .
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