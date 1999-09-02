Черноусов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1939
Дата смерти02.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.09.1999