Черноусов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1939

Дата смерти

02.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.09.1999
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