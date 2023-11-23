Брянцева Прасковья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Тюльпанов Николай Дмитриев
Отец ребёнка: Брянцев Дмитрий Никаноров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Михайловская (Тюльпанова) Августа Дмитриева
Отец ребёнка: Брянцев Дмитрий Никаноров
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Тюльпанова) Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Брянцев Дмитрий Никаноров
Рождение ребёнка
1864
Сын: Тюльпанов Евгений Дмитриев
Отец ребёнка: Брянцев Дмитрий Никаноров
Рождение ребёнка
1870
Сын: Тюльпанов Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Брянцев Дмитрий Никаноров
Смерть
Неизвестно