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Брянцева Прасковья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брянцев Дмитрий Никаноров

Рождение ребёнка
1855

Сын: Тюльпанов Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Брянцев Дмитрий Никаноров

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Михайловская (Тюльпанова) Августа Дмитриева

Отец ребёнка: Брянцев Дмитрий Никаноров

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Тюльпанова) Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Брянцев Дмитрий Никаноров

Рождение ребёнка
1864

Сын: Тюльпанов Евгений Дмитриев

Отец ребёнка: Брянцев Дмитрий Никаноров

Рождение ребёнка
1870

Сын: Тюльпанов Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Брянцев Дмитрий Никаноров

Смерть
Неизвестно

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