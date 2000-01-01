Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Костенко Иван
Отец ребёнка: Костенко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Павел
Отец ребёнка: Костенко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Костенко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Владимир
Отец ребёнка: Костенко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Николай
Отец ребёнка: Костенко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костенко Григорий
Смерть
Неизвестно