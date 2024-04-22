Моисеев Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Сергей Васильевич

Место рождения

Тула

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

NB
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1914

Сын: Моисеев Михаил Сергеевич

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Смерть
Неизвестно

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