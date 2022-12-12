Лунькова Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
17.01.1909 ст.
Отец: Луньков Сергей Данилович
Мать: Лунькова Анисия Егоровна
Крещение
18.01.1909 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: той же волости деревни Парышево запасной рядовой Пётр Федотович Кузнецов и крестьянская девица Мария Ивановна. Источник: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3985/ стр.55
Смерть
Неизвестно