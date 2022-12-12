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Лунькова Мария Сергеевна

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Место рождения

Коченягино, Домодедово, Московская область

Дата рождения

17.01.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1909 ст.

Отец: Луньков Сергей Данилович

Мать: Лунькова Анисия Егоровна

Коченягино, Домодедово, Московская область
Крещение
18.01.1909 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: той же волости деревни Парышево запасной рядовой Пётр Федотович Кузнецов и крестьянская девица Мария Ивановна. Источник: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3985/ стр.55
Смерть
Неизвестно
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