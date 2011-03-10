(Юдина (Денисенко)) Светлана Александровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.12.1986
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1986
Отец: Шумков Александр Егорович
Мать: Шумкова Нина
Россия
Бракосочетание
10.03.2011
г. Курган
Рождение ребёнка
03.08.2011
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Юдин Николай Николаевич
г. Курган
Рождение ребёнка
10.12.2013
Отец ребёнка: Юдин Николай Николаевич
г. Курган
Рождение ребёнка
10.12.2013
Сын: Юдин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Юдин Николай Николаевич
г. Курган
Место жительства
Неизвестно