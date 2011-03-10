(Юдина (Денисенко)) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юдина (Денисенко)) Светлана Александровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

07.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1986

Отец: Шумков Александр Егорович

Мать: Шумкова Нина

Россия
Бракосочетание
10.03.2011

Муж: Юдин Николай Николаевич

г. Курган
Рождение ребёнка
03.08.2011

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Юдин Николай Николаевич

г. Курган
Рождение ребёнка
10.12.2013

Сын: Юдин Данила Николаевич

Отец ребёнка: Юдин Николай Николаевич

г. Курган
Рождение ребёнка
10.12.2013

Сын: Юдин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Юдин Николай Николаевич

г. Курган
Место жительства
Неизвестно
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