Давыдова Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Давыдов Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Варвара Филлиповна
Отец ребёнка: Давыдов Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Давыдов Григорий Филлипович
Отец ребёнка: Давыдов Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Давыдов Стефан Филиппович
Отец ребёнка: Давыдов Филипп Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно