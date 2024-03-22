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Давыдова Степанида Ивановна

Место рождения

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Давыдов Павел Филлипович

Отец ребёнка: Давыдов Филипп Григорьевич

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Варвара Филлиповна

Отец ребёнка: Давыдов Филипп Григорьевич

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Давыдов Григорий Филлипович

Отец ребёнка: Давыдов Филипп Григорьевич

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Давыдов Стефан Филиппович

Отец ребёнка: Давыдов Филипп Григорьевич

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Филипп Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
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