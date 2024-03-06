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Николаев Стефан Акимович

Место рождения

с.Богословка

Дата рождения

26.10.1887

Дата смерти

13.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1887

Отец: Николаев Аким Вуколов

Мать: Анна Абрамова

с.Богословка
Рождение ребёнка
05.02.1919

Сын: Николаев Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Ефросинья Ефимовна

с.Богословка
Рождение ребёнка
Вычислено 1924

Дочь: Мария Стефановна

Мать ребёнка: Ефросинья Ефимовна

Наверно в с.Богословка
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Анна Стефановна

Мать ребёнка: Ефросинья Ефимовна

д.Колычево
Рождение ребёнка
04.03.1933

Дочь: Наталья Стефановна

Мать ребёнка: Ефросинья Ефимовна

д.Колычево
Смерть
13.01.1961
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