Николаев Стефан Акимович
Место рожденияс.Богословка
Дата рождения26.10.1887
Дата смерти13.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1887
Отец: Николаев Аким Вуколов
Мать: Анна Абрамова
с.Богословка
Рождение ребёнка
05.02.1919
Сын: Николаев Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Ефросинья Ефимовна
с.Богословка
Рождение ребёнка
Вычислено 1924
Дочь: Мария Стефановна
Мать ребёнка: Ефросинья Ефимовна
Наверно в с.Богословка
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Анна Стефановна
Мать ребёнка: Ефросинья Ефимовна
д.Колычево
Рождение ребёнка
04.03.1933
Дочь: Наталья Стефановна
Мать ребёнка: Ефросинья Ефимовна
д.Колычево
Смерть
13.01.1961