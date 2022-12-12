Всеволодов Всеволод Иванович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти03.12.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1790
Место жительства
По 1815
Место жительства
С 1824
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1831 по 1863
Смерть
03.12.1863