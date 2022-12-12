Всеволодов Всеволод Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВсеволодов Всеволод Иванович

Всеволодов Всеволод Иванович

avatar

Место рождения

Марьинское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

03.12.1863

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Марьинское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1790
Марьинское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
По 1815
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1824
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1831 по 1863
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.12.1863
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close