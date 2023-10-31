Данильченко Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1972
Рождение ребёнка
03.09.2007
Дочь: Данильченко Ксения Александровна
Мать ребёнка: Данильченко Юлия Александровна
Рождение ребёнка
13.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данильченко Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно