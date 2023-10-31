Данильченко Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данильченко Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1972

Отец: Данильченко Николай Васильевич

Мать: Ефимова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
03.09.2007

Дочь: Данильченко Ксения Александровна

Мать ребёнка: Данильченко Юлия Александровна

Рождение ребёнка
13.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данильченко Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данильченко Юлия Александровна

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