Ирина Прохорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти16.08.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Прохор Лукин
Мать: Пелагея Александрова
Рождение ребёнка
24.03.1873
Сын: Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Феодоров
Рождение ребёнка
17.10.1874
Сын: Димитрий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Феодоров
Рождение ребёнка
17.05.1878
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Феодоров
Рождение ребёнка
19.06.1880
Дочь: Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Феодоров
Рождение ребёнка
18.09.1881
Сын: Сергий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Феодоров
Рождение ребёнка
06.05.1886
Сын: Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Феодоров
Смерть
16.08.1910
Каменки, Московский уезд, Московская губерния