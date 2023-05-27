Ирина Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Прохорова

Ирина Прохорова

Место рождения

Рузино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

16.08.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Прохор Лукин

Мать: Пелагея Александрова

Рузино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1873

Сын: Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Феодоров

Рождение ребёнка
17.10.1874

Сын: Димитрий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Феодоров

Рождение ребёнка
17.05.1878

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Феодоров

Рождение ребёнка
19.06.1880

Дочь: Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Феодоров

Рождение ребёнка
18.09.1881

Сын: Сергий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Феодоров

Рождение ребёнка
06.05.1886

Сын: Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Феодоров

Смерть
16.08.1910
Каменки, Московский уезд, Московская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.