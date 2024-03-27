Матыльский (Дубникова) Любовь
Место рожденияКазахстан город Павлодар
Дата рождения1930
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Дубников Яков
Мать: Дубникова Тайба
Казахстан город Павлодар
Бракосочетание
1954
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Павлодар
Врач терапевт
Смерть
1979
Павлодар
Причина смерти: DEAT