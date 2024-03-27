Матыльский (Дубникова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матыльский (Дубникова) Любовь

Место рождения

Казахстан город Павлодар

Дата рождения

1930

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Дубников Яков

Мать: Дубникова Тайба

Казахстан город Павлодар
Бракосочетание
1954

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Павлодар
Врач терапевт
Смерть
1979
Павлодар
Причина смерти: DEAT
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