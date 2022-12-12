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Волыгина Тамара Александровна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

14.08.1912

Дата смерти

13.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1912

Отец: Волыгин Александр Петрович

Мать: Волыгина Наталья Георгиевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Банников Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Банников Иван Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Около 1933

Муж: Банников Иван Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Образование
?.06.1935
Самара, Самара, Самарская область
Куйбышевский индустриальный институт им. В.В.Куйбышева. Инженер-технолог (Технология основной химической промышленности по профилю минеральных щелочей)
Рождение ребёнка
09.10.1935

Дочь: Полякова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Банников Иван Васильевич

Место жительства
С 1935 по 1940
Рождение ребёнка
11.08.1937

Дочь: Бурлакова Валерия Ивановна

Отец ребёнка: Банников Иван Васильевич

Место жительства
С 1940 по 1987
Пенза, город Пенза, Пензенская область
ул. Рабочий порядок, 1-б до 1974 ул. Докучаева, 14
Работа или профессия
С 1943 по 1975
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Пензенский часовой завод. Начальник отдела снабжения.
Награда
1967
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Орден Трудового Красного знамени
Место жительства
С 1987 по 1990
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Смерть
13.07.1990
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в Пензе на Новозападном кладбище.
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