Волыгина Тамара Александровна
Место рождения
Дата рождения14.08.1912
Дата смерти13.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1912
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Банников Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Банников Иван Васильевич
Бракосочетание
Около 1933
Образование
?.06.1935
Куйбышевский индустриальный институт им. В.В.Куйбышева. Инженер-технолог (Технология основной химической промышленности по профилю минеральных щелочей)
Рождение ребёнка
09.10.1935
Дочь: Полякова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Банников Иван Васильевич
Место жительства
С 1935 по 1940
Рождение ребёнка
11.08.1937
Дочь: Бурлакова Валерия Ивановна
Отец ребёнка: Банников Иван Васильевич
Место жительства
С 1940 по 1987
ул. Рабочий порядок, 1-б до 1974 ул. Докучаева, 14
Работа или профессия
С 1943 по 1975
Пензенский часовой завод. Начальник отдела снабжения.
Награда
1967
Орден Трудового Красного знамени
Место жительства
С 1987 по 1990
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Смерть
13.07.1990
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в Пензе на Новозападном кладбище.