Бруданова Елизавета Евстифеев 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБруданова Елизавета Евстифеев

Бруданова Елизавета Евстифеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.1878 ст.

Муж: Бруданов Самойла Павлов

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
2 брак
Рождение ребёнка
1879

Сын: Бруданов Василий Самойлов

Отец ребёнка: Бруданов Самойла Павлов

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.08.1882

Сын: Бруданов Емельян Самойлов

Отец ребёнка: Бруданов Самойла Павлов

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Бруданов Стефан Самойлов

Отец ребёнка: Бруданов Самойла Павлов

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.02.1890

Дочь: (Бруданова) Евдокия Самойлова

Отец ребёнка: Бруданов Самойла Павлов

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.06.1898

Дочь: (Бруданова) Марфа Самойлова

Отец ребёнка: Бруданов Самойла Павлов

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.05.1900

Дочь: (Бруданова) Елена Самойлова

Отец ребёнка: Бруданов Самойла Павлов

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.