Бруданова Елизавета Евстифеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1878 ст.
2 брак
Рождение ребёнка
1879
Сын: Бруданов Василий Самойлов
Отец ребёнка: Бруданов Самойла Павлов
Рождение ребёнка
07.08.1882
Сын: Бруданов Емельян Самойлов
Отец ребёнка: Бруданов Самойла Павлов
Рождение ребёнка
1886 ст.
Отец ребёнка: Бруданов Самойла Павлов
Рождение ребёнка
22.02.1890
Дочь: (Бруданова) Евдокия Самойлова
Отец ребёнка: Бруданов Самойла Павлов
Рождение ребёнка
27.06.1898
Дочь: (Бруданова) Марфа Самойлова
Отец ребёнка: Бруданов Самойла Павлов
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: (Бруданова) Елена Самойлова
Отец ребёнка: Бруданов Самойла Павлов
Смерть
Неизвестно