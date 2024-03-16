Медведев Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1987
Дочь: Медведева Романова Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Медведева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Медведева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Медведева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Валентина
Смерть
Неизвестно