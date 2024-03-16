Медведев Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Медведева Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
15.05.1987

Дочь: Медведева Романова Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Медведева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Медведева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Медведева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Валентина

Смерть
Неизвестно
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